В Беларуси на закрытом процессе осудили силовиков, отказавшихся подавлять протесты

В Беларуси силовиков, арестованных за отказ применять силу против мирных манифестантов, осудили на закрытом процессе в следственном изоляторе города Жодино. Об этом пишет Regnum.

Процесс проходил 6-7 октября в режиме секретности. По неофициальной информации, различные наказания получили сотрудники МВД, в том числе Внутренних войск из в/ч 3214.

За отказ жестко подавлять мирные манифестации теперь уже бывшие сотрудники МВД лишены званий, пенсий и льгот, возможности восстановления в органах внутренних дел. В заключении они находились с августа.

Напомним, после жестокого разгона акции протеста в Беларуси в сеть слили личные данные нескольких тысяч правоохранителей. Информацию о силовиках обнародовал оппозиционный Telegram-канал NEXTA.