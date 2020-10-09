В Витебске заметили российскую военную технику

Витебск
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7 октября, около 23 часов, в Витебске на улице Карла Маркса местные жители заметили колонну военной техники из России, пишет TUT.by.

В Министерстве обороны подтвердили, что это действительно российские военные. Ничего страшного или экстраординарного в этом нет — эти части прибыли в нашу страну для участия в командно-штабном учении «Нерушимое братство — 2020» с Миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности.

Учение пройдет с 12 по 16 октября и как раз в Витебской области — на полигоне «Лосвидо» 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Уже известно, что среди участников будут и полицейские (милицейские) силы, что объясняет присутствие российской военной полиции.

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