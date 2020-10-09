Тихановская обсудила с главой МИД Австрии санкции против белорусских чиновников

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обсудила с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом санкции ЕС против белорусских чиновников и площадку для переговоров по новым выборам в республике.

Она «поблагодарила министра за то, что Австрия поддержала санкционный список белорусских чиновников, которые работают на режим», говорится в телеграм-канале Тихановской, передает агенство «Интерфакс-Запад».

«И отметила, что в этом списке должен быть и Лукашенко, и другие люди, которые занимались фальсификациями на выборах и разгонами мирных митингов», — добавили там.

Кроме того, Тихановская и Шалленберг обсудили, «может ли Австрия быть площадкой для переговоров о новых выборах», «и действия в поддержку белорусского народа, которые могут быть выполнены на уровне ЕС».