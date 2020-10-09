Освейский центр культуры откроют в Верхнедвинском районе

Центр культуры откроют 9 октября в агрогородке Освея Верхнедвинского района, сообщили в Верхнедвинском райисполкоме.

Общий объем затраченных средств составил около Br200 тыс. В результате масштабных работ полностью преобразились внутренние помещения. В них разместились зрительный и танцевальный залы, библиотека, коридоры, санузел, система отопления. В будущем на свободных площадях планируют разместить детскую школу искусств, передает БелТА.

Торжественное открытие Центра культуры состоится с участием председателя Витебского областного Совета депутатов Владимира Терентьева, руководителей местных органов власти, работников культуры и местных жителей.