В Беларуси задержали оппозиционного политика Лебедько

В Беларуси задержали оппозиционного политика, экс-лидера Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько. Он координировал работу комиссии по подготовке поправок к Конституции, пишет TUT.BY.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сказала, что Лебедько задержан за совершение административного правонарушения.

Глава ОГП Николай Козлов ранее говорил, что Лебедько перестал выходить на связь. Он не пришел на назначенную встречу.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская указала, что Анатолий Лебедько координировал работу Общественной конституционной комиссии. Эта комиссия готовила проект демократических изменений и дополнений к Конституции 1994 года.