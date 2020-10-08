Адвоката Бабарико и Колесниковой могут лишить лицензии

Министерство юстиции Беларуси намерено рассмотреть вопрос о прекращении лицензии адвоката Александра Пыльченко, который представлял интересы бывшего претендента на пост президента Виктора Бабарико. Он также защищал члена президиума Коордсовета оппозиции Марии Колесниковой, которая сейчас остается под стражей. Решение вынесут 15 октября, пишут belnaviny.by.

По словам юриста, соответствующее уведомление ему вручили накануне, 7 октября. Александр Пыльченко пояснил, что рассмотрение вопроса о прекращении его лицензии пройдет 15 октября. Решение будет принимать квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности при Минюсте.