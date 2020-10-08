Чехия и Болгария отзывают послов из Беларуси

В министерстве иностранных дел Чехии 8 октября заявили, что отзывают для консультаций своего посла в Минске. Аналогичное решение приняли и в Болгарии.

Солидарность с Польшей и Литвой в связи с теми шагами, которые делает против них Беларусь, выразили в Чехии. Об этом пишет Česke Noviny со ссылкой на заявление представительницы чешского дипломатического ведомства Зузаны Штыховой.

«Министерство иностранных дел решило вызвать посла Перницкого в штаб-квартиру для консультаций на этой неделе»,– заявила Штыхова.

По ее словам, консультации продолжатся примерно неделю.

Такое заявление сделали и в Болгарии

Министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева на форуме GLOBSEC в Братиславе встретилась и с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, пишет БГНЕС. Там она сделала похожее заявление.

«Сегодня наш посол в Минске Георги Васильев передал ноту министерству иностранных дел Беларуси с решением болгарского МИД отозвать его для консультаций»,– рассказала Захариева.

Она назвала такое решение знаком солидарности с Польшей и Литвой. Захариева также повторила свой призыв к Минску немедленно освободить всех политических заключенных и задержанных во время мирных протестов, а также провести новые выборы.

Из Беларуси уже выехали послы послы Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Германии.

Отозвать руководителей диппредставительств для консультаций и сократить число дипломатов в Беларуси МИД предложил Литве и Польше на прошлой неделе. Своих послов из этих стран Минск отозвал для консультаций 5 октября. Как отметили в МИД, это связано с «откровенно деструктивной деятельностью со стороны этих стран».

Сначала власти Литвы и Польши заявили, что не намерены выполнять данные условия, однако в понедельник стало известно, что Литва приняла решение отозвать посла. Пока договоренность о том, чтобы не сокращать штат посольства, не была достигнута.

Кроме того, литовские власти заблокировали выделение финансирования Беларуси в рамках программы Евросоюза по трансграничному сотрудничеству.

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