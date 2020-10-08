Лесная опасность! Девятилетний ребенок и семеро взрослых умерли, отравившись грибами

Такую статистику приводит Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Специалисты бьют тревогу: по сравнению с январем-августом количество отравлений грибами только в сентябре выросло в 1,8 раза, а число пострадавших – в 2,1 раза.

По данным rcheph.by, а это официальная статистика, в Беларуси на 5 октября выявлено 36 случаев отравлений лесными дарами. Трое из них — в Витебской области. Лидирует Брестская область, где зарегистрировано 12 случаев. Меньше всего отравлений в Минске — одно, но зато в Минской области – 7. Вдвое меньше отравлений, чем в Брестской области, зарегистрировано в Могилевской области, 5 в Гомельской и 2 в Гродненской.

Яд грибов оказался смертельным для восьми жителей Республики Беларусь. Среди них – девятилетний ребенок.

Специалисты напоминают, что важно не только собирать съедобные грибы, но и правильно их обрабатывать.

Фото: sb.by