Лесная опасность! Девятилетний ребенок и семеро взрослых умерли, отравившись грибами

Фото: sb.by
Жизнь
Опубликовано

Такую статистику приводит Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Специалисты бьют тревогу: по сравнению с январем-августом количество отравлений грибами только в сентябре выросло в 1,8 раза, а число пострадавших – в 2,1 раза.

По данным rcheph.by, а это официальная статистика, в Беларуси на 5 октября выявлено 36 случаев отравлений лесными дарами. Трое из них — в Витебской области. Лидирует Брестская область, где зарегистрировано 12 случаев. Меньше всего отравлений в Минске — одно, но зато в Минской области – 7. Вдвое меньше отравлений, чем в Брестской области, зарегистрировано в Могилевской области, 5 в Гомельской и 2 в Гродненской.

Яд грибов оказался смертельным для восьми жителей Республики Беларусь. Среди них – девятилетний ребенок.

Специалисты напоминают, что важно не только собирать съедобные грибы, но и правильно их обрабатывать.

Фото: sb.by

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

Сергий Радонежский: кому он помогает и какие чудеса творит

 

Что делать на Покров женщине, которая хочет выйти замуж

10 интересных фактов про Франциска Скорину и его печатный «Псалтырь»

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

беларусь
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Из России снова к нам: кадровые обновления витебской медицины накануне новой волны COVID-19
«Витебскому курьеру» стало известно, кто возглавил
098
Лукашенко про участников акций: Хотят ходить и болеть — пусть болеют
В Минске сегодня самый большой рост заболеваемости COVID-19.
0111
Горячее начало октября: на витебских дорогах одно ДТП за другим. Есть жертвы
В ночь на 4 октября смертельная авария потрясла жителей
0442
Витебская область будет готовить медицинских работников для Псковщины
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил
0384
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)