Из России снова к нам: кадровые обновления витебской медицины накануне новой волны COVID-19

«Витебскому курьеру» стало известно, кто возглавил Витебскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. На должность главврача назначен Андрей Захаров, который много лет назад покинул Витебск, а теперь снова вернулся, оставив пост главного врача Себежской районной больницы Псковской области (Россия).

Об Андрее Васильевиче известно, что в медицину он пришел в 1986 году и начинал медбратом в травмпункте витебской горбольницы № 3. После окончания в 1987 году Витебского государственного медицинского института по специальности «лечебное дело» интернатуру в качестве хирурга проходил в областной больнице в Калуге.

В разные годы работал на Витебщине врачом анестезиологом-реаниматологом, заместителем главврача по медчасти. Руководил Витебской детской областной клинической больницей и Территориально-медицинским объединением № 3 в Витебске.

Напомним, что бывший главврач Витебской БСМП Сергей Лазарь покинул руководящую должность весной этого года. На протяжении нескольких месяцев обязанности главврача исполнял Александр Винников.