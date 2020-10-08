Лукашенко про участников акций: Хотят ходить и болеть — пусть болеют

В Минске сегодня самый большой рост заболеваемости COVID-19. Виной тому — воскресные акции. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по ситуации с коронавирусом.

— Самое главное в борьбе с любой болезнью — беречь себя и своих родных. Если мы не будем этим заниматься сами, никакие врачи нас не спасут и не вылечат. То, что происходит сейчас, допустим, на улицах Минска по выходным, — понятно, какие будут последствия. И заболеваемость в Минске выше, чем в других регионах. Вот результаты, — заявил Лукашенко.

Он заверил, что «мы использовать это не собираемся, они скоро сами поймут, куда они вляпались», пишет TUT.by.

— Тут нет никакой политики. Хотят ходить и болеть — пусть болеют. Там же деньги на Западе обещают большие. Вроде 53 миллиона обещали выдать — три миллиона на карманные расходы и 50 на лечение от ковида. Где эти деньги?

Лукашенко отметил, что «оставаться здоровым, не допускать болезни — это не проблема врачей и не их головная боль».

— Работа медиков — помогать тогда, когда по воле случая несчастье произошло. А все остальное — за нами. Нам необходимо учиться слушать врачей, строго выполнять рекомендации. Как минимум сделайте прививку от гриппа, если вы считаете это нужным, и соблюдайте правила гигиены, — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Кроме того, Лукашенко также заявил, что, несмотря на ситуацию с коронавирусом, закрывать страну он не намерен.

— Я на сегодняшний день, как складывается ситуация, не намерен изолировать и закрывать страну. Не намерен! Если бы мы это сделали, это уже видно на практике, в марте, феврале или апреле, мы бы пожинали плоды, которые пожинает сегодня Кыргызстан. Вот один в один бы это было. У нас бы не было работы у людей, мы бы обрушили экономику, не было бы даже малейшей зарплаты у людей, — заявил Лукашенко, обращаясь к участникам совещания (цитата из видео телеграм-канала «Пул Первого»).



Он добавил, что сегодня «выбор между плохим и совсем плохим или плохим и хорошим: жизнь перед нами не ставит».

Лукашенко заявил, что выбранный Беларусью путь борьбы с коронавирусом и ее опыт бесценен для всего мира.

По мнению Лукашенко, сегодня подобным путем пошли и остальные страны, отменив карантинные меры.