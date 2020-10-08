В Витебске впервые продается земля в аренду под установку колеса обозрения

Аукцион Витебск
Витебск
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В Витебске впервые организуется аукцион по продаже права аренды земельного участка под установку колеса обозрения, сообщили в отделе по имуществу управления экономики Витебского горисполкома, передает БелТА.

Торги назначены на 11 ноября. В состав лота включен участок городской территории площадью 600 кв.м на Аллее воинской славы, которая расположена около мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины на площади Победы. Начальная цена установлена в размере почти Br2,7 тыс. По условиям аукциона земля передается в пользование на 10 лет с возможностью пролонгации договора аренды. Ежемесячный платеж по договору дифференцирован с учетом сезонности услуги и составляет 60 базовых арендных величин с 1 апреля по 31 декабря, 20 базовых арендных величин — с 1 ноября по 31 марта.

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аукцион Витебск земля в аренду колесо обозрения
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