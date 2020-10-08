Чтобы вовремя открыть мост через Двину в Новополоцке Витебской области, нужно постараться

Субподрядчики должны работать оперативно и качественно. Такой вывод сделал председатель Полоцкого районного исполнительного комитета Игорь Маркович после посещения реконструируемого моста через Западную Двину по ул. Юбилейной. Именно в этом случае удастся ввести мост в эксплуатацию уже к началу ноября.

На своей странице в instagram.com Игорь Иванович опубликовал отчет о проделанных работах, сообщил о том, что в настоящее время рабочие укладывают плиты и полотно, обустраивают тротуары, устанавливают осветительные опоры, ограждения, красят металлические фермы. Со стороны перекрестка улиц Дзержинского и Кульнева укладывают асфальтобетонное покрытие.

Отмечено, что график соблюдают не все субподрядчики, поэтому крайне необходимо не снижать заданный темп.

Пользователи популярной соцсети в своих комментариях благодарят строителей важного для полочан объекта, восхищаются его обновленной красотой, советуют лучше не торопиться, а делать все качественно и уточняют расписание автобусных маршрутов.

«Витебский курьер» напоминает, что изначально мост был построен в 30 годах прошлого века с использованием металлических ферм и имел большой запас прочности. После разрушения во время Великой Отечественной войны важный стратегический транспортный объект был восстановлен. На реконструкцию его закрыли в октябре 2019 года.