Вторая волна COVID-2019: в Витебске на усиленный режим работы перевели амбулатории и поликлиники

Медики объявили вторую волну COVID-2019 — и в Витебске на усиленный режим работы перевели амбулаторно-поликлиническую сеть, сообщают «Витьбичи».

В связи с подъемом инфекционной респираторной заболеваемости с 1 октября в Витебске на усиленный режим работы перевели амбулаторно-поликлиническую сеть: работают инфекционные кабинеты, больные с повышенной температурой приходят на отдельный прием.

Плановую помощь в поликлиниках не приостановили, но медики просят ограничить не экстренные посещения.

К стационарному лечению коронавирусных пневмоний подключили перепрофилированные отделения БСМП на 150 коек.

По данным Минздрава, на 7 октября в Беларуси было 81 505 случаев COVID-19 с начала пандемии. Прирост за сутки — 415 новых инфицированных.

Выздоровели и выписаны 75 683 пациента (плюс 307 за последние сутки), у которых подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 874 пациента (плюс шесть за последние сутки).