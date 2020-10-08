В Беларуси суд приостановил дело о лишении портала tut.by статуса СМИ

Экономический суд Минска приостановил рассмотрение иска Министерства информации Беларуси о лишении портала TUT.by статуса СМИ. Соответствующее решение в четверг, 8 октября, вынес судья Иван Мойсейчик, пишет DW.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство адвоката компании «ТУТ БАЙ Медиа» Сергея Зикрацкого о приостановке производства. По словам защитника, компания обратилась в судебную коллегию по экономическим делам Верховного суда (ВС) с заявлением о признании недействительными трех из четырех письменных предупреждений от Мининформа, которые портал получил до этого. Именно эти предупреждения, по мнению ведомства, могут стать основанием для отзыва у портала соответствующего статуса.

Заседание по этому заявлению назначено на 26 октября. Если ВС признает эти предупреждения недействительными, то основания для лишения tut.by статуса СМИ будут отсутствовать. В этой связи адвокат настаивал на приостановке процесса.

Генеральный директор «ТУТ БАЙ Медиа» Людмила Чекина уже прокомментировала ход дела.

«Мы, по крайней мере, надеемся на подробное рассмотрение всех наших аргументов — тех доказательств, которые мы собираемся представить в Верховный суд. Потому что мы не согласны с теми предупреждениями, которые нам вынесли», — заявила она, высказав мнение, что tut.by не наносила никакого вреда «государственным общественным интересам».

Министерство информации Беларуси во вторник, 29 сентября, издало приказ о приостановлении выпуска сетевого издания Tut.by с 1 октября. Основанием для иска об окончательном лишении TUT.by статуса СМИ служат четыре предупреждения, вынесенные Мининформации. При этом в случае портала TUT.by — крупнейшего в стране — речь не идет о блокировке доступа к нему.

«До 30 декабря, как указано в приказе министерства информации… у нас не будет статуса СМИ. То есть мы будем работать как интернет-ресурс, но не как СМИ», — пояснила главный редактор портала Марина Золотова.

Аудитория портала TUT.by, по данным исследования gemiusAudience за август, — 69 процентов белорусских Vользователей интернета. С 7 августа TUT.by получил четыре предупреждения от Мининформа, которые касались, в частности, материалов «В семь раз больше избирателей и «тайные» протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели, и что сказал ЦИК?», «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах», а также «К редактору TUT.by пришли силовики. На ее дочь завели дело о массовых беспорядках».