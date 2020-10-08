МОК расследует заявления белорусских спортсменов, пострадавших из-за своей позиции

Спорт
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Национальный олимпийский комитет Беларуси заверил, что атлетов для участия в предстоящих Олимпийских играх страна будет выбирать только на основании показанных ими результатов, заявил на пресс-конференции в среду президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

«МОК 26 сентября послал письмо президенту НОК Беларуси, чтобы получить подтверждение, что спортсмены из Беларуси смогут продолжить подготовку к Играм 2020 и 2022 года вне зависимости от их точки зрения в эти сложные времена в Беларуси. Мы получили ответ, что выбор спортсменов для участия будет исходить исключительно из показанных ими результатов», приводит слова Баха sputnik.by.

По словам Баха, ответ МОК получил достаточно быстро, а последняя информация пришла прошлой ночью.

Он также отметил, что сейчас МОК соберет все накопившиеся по этой ситуации вопросы, используя различные каналы получения данных.

«Исполком будет принимать решение. НОК должен соответствовать Олимпийской хартии. В случае нарушения Олимпийской хартии МОК будет принимать меры и санкции согласно Олимпийской хартии. Наши решения направлены на защиту спортсменов», – добавил руководитель комитета.

Массовые акции протеста акции начались в Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. Митинги несогласных с результатами выборов проходят каждую неделю, в которых участвуют в том числе спортсмены, к которым впоследствии применяются меры воздействия. В частности, 15 суток ареста суд назначил известной белорусской баскетболистке Елене Левченко.

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