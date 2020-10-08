Глава МИД Литвы удивлен решением России объявить Тихановскую в розыск

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс удивлен решением России объявить в розыск лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую.

«Немного удивило, даже, наверное, как следует. Зачем это делать?», — сказал министр BNS в среду. «Это делается в продолжение умаления, компрометировать Кординационный совет. Это один из аспектов, чтобы не признавать его партнером в диалоге (…) Это досадно, так как Кординационный совет — умеренный, не радикальный, не настроен против той же России», — сказал Линкявичюс.

По его словам, этим решением Россия четко показывает, что в случае приезда Тихановской в Белоруссию или Россию, она сразу же будет задержана.

Линкявичюс также считает, что Москва может попытаться задержать лидера белорусской оппозиции и по каналам Интерпола.

«Эту ситуацию нужно предотвратить, так как политизированного розыска быть не должно. Нужно наблюдать, чтобы этого не произошло. Она не так часто ездит, однако, все же ездит», — приводит его слова swissinfo.ch..

Ранее сообщалось, что экс-кандидат в президенты Беларуси Тихановская объявлена в розыск на территории России.

Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Беларуси. С ней встречались, в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.