Тихановская обсудила с главой МИД Германии организацию диалога оппозиции с властями

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обсудила с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом возможность организации диалога оппозиции с властями республики.

«Основной темой обсуждений стала возможность организации переговоров: кто может выступить в роли медиатора для старта диалога внутри Беларуси, на какой площадке его можно осуществить», — сообщил телеграм-канал Тихановской.

Также Маас поинтересовался, какую помощь может оказать Германия. По словам Тихановской, «актуальна гуманитарная помощь, поддержка гражданского сообщества и независимых медиа», передает агенство «Интерфакс_запад».

Ранее лидер оппозиции провела встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине. Тихановская отметила, что протесты в Беларуси не «борьба против России или в пользу Европы». Она также заявила о необходимости поддержки независимым белорусским СМИ.