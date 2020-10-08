Тихановская обсудила с главой МИД Германии организацию диалога оппозиции с властями

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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обсудила с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом возможность организации диалога оппозиции с властями республики.

«Основной темой обсуждений стала возможность организации переговоров: кто может выступить в роли медиатора для старта диалога внутри Беларуси, на какой площадке его можно осуществить», — сообщил телеграм-канал Тихановской.

Также Маас поинтересовался, какую помощь может оказать Германия. По словам Тихановской, «актуальна гуманитарная помощь, поддержка гражданского сообщества и независимых медиа», передает агенство «Интерфакс_запад».

Ранее лидер оппозиции  провела встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине. Тихановская отметила, что протесты в Беларуси не «борьба против России или в пользу Европы». Она также заявила о необходимости поддержки независимым белорусским СМИ.

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глава МИД Германии Тихановская
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