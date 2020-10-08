Литва заблокировала выделение Беларуси нескольких миллионов евро в рамках программы ЕС

Литовские власти заблокировали выделение финансирования Беларуси в рамках программы Евросоюза по трансграничному сотрудничеству. Об этом сообщила представитель МВД балтийской республики Божена Заборовска-Зданович.

По ее словам, все выплаты были прекращены до получения от Еврокомиссии объяснений по очевидным рискам. Представитель Министерства отметила, что один из замороженных платежей составлял около 3 млн евро.

Заборовска-Зданович подчеркнула, выплаты были прекращены после обострения ситуации в республике из опасений, что правительство Беларуси будет использовать средства не по назначению, пишет rubaltic.ru.

В текущем году Евросоюз планировал выделить Минску 18,4 млн евро на программу развития регионов на границе между Беларусью, Литвой и Латвией. В 2021 году на эти цели предусмотрено 10,7 млн евро, а в 2022–2024 годах — 3,5 млн евро.

2 октября Евросоюз ввел в действие санкции против Беларуси. В черный список вошли фамилии 40 чиновников республики, ответственных, по мнению сообщества, «за фальсификацию выборов и нарушение прав человека», президент Беларуси Александр Лукашенко в список не вошел..