Витебскоблимущество: на аукционах проданы две бывших столовых в Городке и Оршанском районе

Две бывших столовых в сельских районах проданы на аукционе, сообщили в комитете «Витебскоблимущество». Трехэтажное здание в райцентре Городок общей площадью почти 2,6 тыс. кв.м выставлялось на торги в 5-й раз и заинтересовало двух претендентов. Победитель определился на 58-м шаге, когда цена продажи поднялась до Br26,4 тыс., что в 977 раз выше начальной стоимости лота, передает БелТА.

Новым собственником недвижимости стала частная компания из Витебска, которая специализируется на инженерном сопровождении строительной деятельности. По словам ее представителя, объект планируется реконструировать и создать на его базе торговый центр. Это относительно новое направление деятельности организации. Компания имеет два торговых объекта в Витебске, а сегодня решила выйти в сельские районы области, пояснил ее представитель. Вырученные от продажи деньги поступят в бюджет Городокского района.

Вторая бывшая столовая расположена в агрогородке Лисуны Оршанского района и приобретена единственным претендентом почти за Br5,5 тыс. В состав лота включены одноэтажное строение площадью 408,2 кв.м и право 40-летней аренды земельного участка площадью 0,067 га. По условиям торгов, новый собственник может использовать недвижимость под жилье, создание административного, торгового или объекта сферы обслуживания.

Кроме того, на аукционе частной организации из Орши продано за Br28 здание бывшей котельной в деревне Браздетчино Оршанского района.

Всего с начала года на аукционах комитета «Витебскоблимущество» реализовано 105 объектов на сумму более Br3,3 млн. Наибольшим спросом пользуются объекты, выставляемые на торги за базовую величину (Br27), на которые приходится около половины от реализованных строений, а также выставляемые со снижением цены продажи на 80% (25,7% от реализованных строений).