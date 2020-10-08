Зимний фестиваль «Арт-парад в Витебске» пройдет в формате офлайн

Фото: Витьбичи
Витебск
Опубликовано

II Международный фестиваль-конкурс «Арт-парад в Витебске» пройдет 8—10 января 2021 года в формате офлайн. Об этом сообщили на прошедшей пресс-конференции в Центре культуры «Витебск», в которой приняли участие его генеральный директор Глеб Лапицкий, главный режиссер учреждения Ирина Ковлена и директор ОДО «Туристическая фирма «Илва» Лариса Петровская.

Нынешний «Арт-парад», по словам Глеба Лапицкого, начнет празднование 30-летия Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Как и прежде, победитель зимнего конкурса получит возможность принять участие в официальной программе крупнейшего европейского форума.

Организаторы «Арт-парада»-2021 значительно расширили его творческие границы, увеличив количество номинаций с двух до пяти и возрастной ценз участников. В проекте смогут выступить артисты, начиная с шести лет и далее по возрастающей, продемонстрировать свои таланты в вокале, хореографии, инструментальной музыке, изобразительном искусстве, декоративно-прикладном искусстве и художественных ремеслах, пишут «Витьбичи».

В содружестве с «Илвой» будут организованы экскурсии, познавательные и образовательные программы, мастер-классы художников и музыкантов-педагогов.

Организаторы сообщают, что интерес ко II Международному фестивалю-конкурсу «Арт-парад в Витебске» уже проявили белорусские молодые артисты, а также представители Казахстана, России, Латвии, Кубы. Прием заявок на участие в проекте уже начался и продлится до 15 декабря 2020 года. С положением о проведении конкурса можно ознакомиться на сайте Центра культуры «Витебск».

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

Белорусская оппозиция включила в свой санкционный список около 800 человек

Белорусская оппозиция включила в свой санкционный список около 800 человек

Что делать на Покров женщине, которая хочет выйти замуж

10 интересных фактов про Франциска Скорину и его печатный «Псалтырь»

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

«Арт-парад в Витебске» прием заявок
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Орденом Матери награждена жительница Полоцка
Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более
0228
Сотрудники предприятия «Нафтан» из Витебской области взорвали Интернет своим видеообращением
Запись, размещенную на УouТube, посмотрели десятки
0269
Сын мэра Витебска отсидел 13 суток в ИВС в Жодино
Филипп Зарянкин — сын мэра Витебска Вадима Зарянкина
0304
В Витебской области за последние 10 лет преступность среди несовершеннолетних снизилась более чем в 3 раза
За последние 10 лет преступность среди несовершеннолетних
0267
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)