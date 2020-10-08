Зимний фестиваль «Арт-парад в Витебске» пройдет в формате офлайн

II Международный фестиваль-конкурс «Арт-парад в Витебске» пройдет 8—10 января 2021 года в формате офлайн. Об этом сообщили на прошедшей пресс-конференции в Центре культуры «Витебск», в которой приняли участие его генеральный директор Глеб Лапицкий, главный режиссер учреждения Ирина Ковлена и директор ОДО «Туристическая фирма «Илва» Лариса Петровская.

Нынешний «Арт-парад», по словам Глеба Лапицкого, начнет празднование 30-летия Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Как и прежде, победитель зимнего конкурса получит возможность принять участие в официальной программе крупнейшего европейского форума.

Организаторы «Арт-парада»-2021 значительно расширили его творческие границы, увеличив количество номинаций с двух до пяти и возрастной ценз участников. В проекте смогут выступить артисты, начиная с шести лет и далее по возрастающей, продемонстрировать свои таланты в вокале, хореографии, инструментальной музыке, изобразительном искусстве, декоративно-прикладном искусстве и художественных ремеслах, пишут «Витьбичи».

В содружестве с «Илвой» будут организованы экскурсии, познавательные и образовательные программы, мастер-классы художников и музыкантов-педагогов.

Организаторы сообщают, что интерес ко II Международному фестивалю-конкурсу «Арт-парад в Витебске» уже проявили белорусские молодые артисты, а также представители Казахстана, России, Латвии, Кубы. Прием заявок на участие в проекте уже начался и продлится до 15 декабря 2020 года. С положением о проведении конкурса можно ознакомиться на сайте Центра культуры «Витебск».