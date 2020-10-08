Суд оставил Виктора Бабарико в СИЗО КГБ

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Суд Центрального района оставил решение продлить Виктору Бабарико срок содержания под стражей в силе. Решение принимала судья Юлия Густыр, передает TUT.by.

Напомним, адвокаты Виктора Бабарико считают, что предъявленное обвинение нарушает право на защиту: из него не ясно, какие конкретно действия обвиняемого якобы образуют преступления, оснований для продления срока содержания под стражей нет и эта мера пресечения подлежит замене.

Жалоба рассматривалась в закрытом судебном заседании, адвокаты ходатайствовали, чтобы Виктор Бабарико участвовал в нем по видеосвязи, ходатайство удовлетворено не было. Жалобу суд также отклонил.

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Виктор Бабарико СИЗО КГБ
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