Тихановскую объявили в розыск в России

Экс-претендент на пост президента Беларуси Светлана Тихановская попала в базу розыска МВД России. По мнению экспертов, это не международный розыск, а межгосударственный. Он основан на соглашении Беларуси и России как союзных государств. В то же время оппозицию этот факт не сильно волнует.

МВД России объявило в межгосударственный розыск бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в базе данных МВД РФ.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что так как Тихановская была объявлена в розыск в Беларуси, он также будет осуществляться и в России. В данном случае, по его словам, речь идет о межгосударственном розыске в рамках соответствующего договора, который был заключен между Минском и Москвой.

«В настоящее время бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская не находится в международном розыске», — добавил собеседник агентства.

В штабе Тихановской уже прокомментировали информацию о том, что главу белорусской оппозиции внесли в базу розыска МВД России.

«Мы не в курсе. Никаких сообщений Светлана не получала. И вообще, это малоинтересно», — сказали в штабе.

В Беларуси Тихановскую обвиняют по 361-й статье местного УК о призывах к действиям, «направленным на причинение вреда национальной безопасности».

Пока лидер оппозиции проводит встречи с европейскими политиками, которые приезжают в Литву. В конце сентября у нее состоялась встреча с французским президентом Эммануэлем Макроном. На встрече глава Франции пообещал сделать все, чтобы способствовать разрешению политического кризиса в Беларуси.

Накануне в Берлине Тихановская также встретилась с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Встреча длилась 45 минут. Тихановская рассказала, что мирные митинги в Беларуси продолжаются, и поэтому продолжает увеличиваться количество политзаключенных. Она также подчеркнула, что протесты в Беларуси – это не борьба против России или в пользу Европы, это следствие внутри белорусского кризиса, и главная цель народа сейчас –новые выборы.