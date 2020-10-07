В РПЦ предложили захоронить мумию Ленина и разместить в мавзолее музей массовых репрессий

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Музей массовых репрессий мог бы разместиться в мавзолее на Красной площади после того, как тело Владимира Ленина будет захоронено. Об этом сказал в субботу в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), передает ТАСС.

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«Если говорить о захоронении тела Ленина, то я не сомневаюсь в том, что раньше или позже тело этого человека будет захоронено. Другое дело — когда и при каких обстоятельствах это произойдет. <…> Случилось так, что именно с этим человеком связано начало красного террора, начало массовых репрессий российского населения, и конечно, я думаю, что не место этому человеку на Красной площади. <…> Что там будет внутри? Наверное, логично было бы сделать там музей массовых репрессий», — заявил представитель церкви. Митрополит отметил, что само здание мавзолея необходимо сохранить как памятник архитектуры.

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Ранее Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию использования Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади, вызвавший резонанс в обществе. Участникам конкурса, информация о котором была размещена на сайте организации, предложили разработать эскиз проекта использования здания в качестве музея, посвященного истории проектирования и строительства фанерной, деревянной и гранитной версий мавзолея.

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