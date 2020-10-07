В РПЦ предложили захоронить мумию Ленина и разместить в мавзолее музей массовых репрессий

Музей массовых репрессий мог бы разместиться в мавзолее на Красной площади после того, как тело Владимира Ленина будет захоронено. Об этом сказал в субботу в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), передает ТАСС.

«Если говорить о захоронении тела Ленина, то я не сомневаюсь в том, что раньше или позже тело этого человека будет захоронено. Другое дело — когда и при каких обстоятельствах это произойдет. <…> Случилось так, что именно с этим человеком связано начало красного террора, начало массовых репрессий российского населения, и конечно, я думаю, что не место этому человеку на Красной площади. <…> Что там будет внутри? Наверное, логично было бы сделать там музей массовых репрессий», — заявил представитель церкви. Митрополит отметил, что само здание мавзолея необходимо сохранить как памятник архитектуры.

Ранее Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию использования Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади, вызвавший резонанс в обществе. Участникам конкурса, информация о котором была размещена на сайте организации, предложили разработать эскиз проекта использования здания в качестве музея, посвященного истории проектирования и строительства фанерной, деревянной и гранитной версий мавзолея.