Тихановская упрекнула Кремль в поддержке Лукашенко

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, выступая перед депутатами Национального собрания Франции выразила сожаление тем фактом, что до сих пор белорусская оппозиция «не получила со стороны российских властей никаких сигналов о готовности» помочь организации переговоров.

По ее словам, «Кремль, к сожалению, продолжает поддерживать режим и напрямую вмешивается в этот политический кризис». При этом «важно не переоценивать роль России» (как и всех других стран) в этом внутреннем белорусском кризисе. К слову, нужно еще и «разделять (понятия) «российский народ» и «Кремль», потому что это «два разных понятия»: «российский народ абсолютно поддерживает белорусский в нашей борьбе за светлое будущее», заверила Тихановская французских депутатов.

Кроме того, бывший кандидат в президенты призвала Евросоюз ввести санкции против так называемых «кошельков» Лукашенко – бизнесменов, которые поддерживают режим.