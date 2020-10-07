Тихановская призвала Францию рассмотреть возможность финансовой поддержки Беларуси

Главное
Опубликовано

Светлана Тихановская, которую оппозиция считает победителем выборов президента Беларуси, попросила национальное собрание Франции рассмотреть возможность финансовой поддержки страны в случае смены власти. По словам госпожи Тихановской, белорусам не удастся построить новую страну без внешней поддержки.

«Уже сейчас нужно думать о программе помощи, которая может быть в будущем оказана Беларуси. Мы можем построить новую страну, это будет Беларусь будущего, свободы, но у нас не получится это сделать без вашей поддержки»,— сказала Тихановская на прошедшем по видеосвязи заседании комитета по иностранным делам.

Кроме того, госпожа Тихановская призвал европейские страны усилить давление на Александра Лукашенко. По ее мнению, только санкций недостаточно, пишет kommersant.ru.

«Необходимо полностью лишить поддержки режим, в частности, добившись прекращения финансирования силовых структур в Беларуси. В то же время надо поддерживать независимые СМИ, гражданские, студенческие организации»,— заявила лидер оппозиции.

Накануне Светлана Тихановская провела встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине. Тихановская отметила, что протесты в Беларуси не «борьба против России или в пользу Европы». Она также заявила о необходимости поддержки независимым белорусским СМИ.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

Белорусская оппозиция включила в свой санкционный список около 800 человек

Белорусская оппозиция включила в свой санкционный список около 800 человек

Что делать на Покров женщине, которая хочет выйти замуж

10 интересных фактов про Франциска Скорину и его печатный «Псалтырь»

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

нацсобрание Франции просьба о финансовой поддержке смена власти Тихановская
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Тихановская упрекнула Кремль в поддержке Лукашенко
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская
074
Сын мэра Витебска отсидел 13 суток в ИВС в Жодино
Филипп Зарянкин — сын мэра Витебска Вадима Зарянкина
0182
Золотовалютные резервы Беларуси снизились до порогового значения
В сентябре текущего года резервы продолжали уменьшаться
0150
Латвия и Эстония отзывают своих послов из Беларуси
Послы Латвии и Эстонии Эйнарс Семанис и Мерике Кокаев
0167
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)