Тихановская призвала Францию рассмотреть возможность финансовой поддержки Беларуси

Светлана Тихановская, которую оппозиция считает победителем выборов президента Беларуси, попросила национальное собрание Франции рассмотреть возможность финансовой поддержки страны в случае смены власти. По словам госпожи Тихановской, белорусам не удастся построить новую страну без внешней поддержки.

«Уже сейчас нужно думать о программе помощи, которая может быть в будущем оказана Беларуси. Мы можем построить новую страну, это будет Беларусь будущего, свободы, но у нас не получится это сделать без вашей поддержки»,— сказала Тихановская на прошедшем по видеосвязи заседании комитета по иностранным делам.

Кроме того, госпожа Тихановская призвал европейские страны усилить давление на Александра Лукашенко. По ее мнению, только санкций недостаточно, пишет kommersant.ru.

«Необходимо полностью лишить поддержки режим, в частности, добившись прекращения финансирования силовых структур в Беларуси. В то же время надо поддерживать независимые СМИ, гражданские, студенческие организации»,— заявила лидер оппозиции.

Накануне Светлана Тихановская провела встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине. Тихановская отметила, что протесты в Беларуси не «борьба против России или в пользу Европы». Она также заявила о необходимости поддержки независимым белорусским СМИ.