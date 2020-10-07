Международный олимпийский комитет требует прекратить финансирование НОК Беларуси

Фото; ТВ Центр
Спорт
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Международный олимпийский комитет просят прекратить финансирование Национального олимпийского комитета Беларуси «до нормализации ситуации». Письмо президенту МОК Томасу Баху прислали участники свободного объединения спортсменов Беларуси. Они попросили расследовать акты дискриминации белорусских спортсменов по политическим мотивам, сообщает euroradio.

В письме приводится 22 факта репрессий против спортсменов, несогласных с политикой властей: увольнениями, отклонениями от соревнований, запретами на участие в составе сборных. Упоминается и 15-суточный административный арест баскетболистки Елены Левченко за участие в мирных акциях протеста.

Международный олимпийский комитет уже связывался с НОК Беларуси, чтобы «выяснить ситуацию». И если спортсменов будут наказывать за политическую позицию, МОК обещает расследовать такие случаи.

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Международный олимпийский комитет НОК Беларуси финансирование
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