Две жительницы Витебска лишились имущества из-за огня. Причина пожара в гаражном кооперативе устанавливается

Фото: vitebsk.mchs.gov.by
Пожар
Опубликовано

Инцидент произошел поздним вечером 5 октября. Как только сотрудники МЧС РБ получили оперативный сигнал о ЧП, незамедлительно выехали на место пожара. В ГПК №7 Октябрьского района города Витебска полыхали два гаража, принадлежащие жительницам областного центра 1955 и 1984 годов рождения. В одном из них находилась «Мазда 626», которая сгорела до тла и восстановлению не подлежит. Люди, к счастью, не пострадали. Досталось и владельцам четырех гаражей, расположенных по соседству: обгорела кровля и часть автомобилей. Нанесенный ущерб еще предстоит подсчитать. По информации vitebsk.mchs.gov.by, по данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

Белорусская оппозиция включила в свой санкционный список около 800 человек

Белорусская оппозиция включила в свой санкционный список около 800 человек

Что делать на Покров женщине, которая хочет выйти замуж

10 интересных фактов про Франциска Скорину и его печатный «Псалтырь»

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

ЧП
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Толочинском районе при пожаре погиб мужчина
В Толочинском  районе по ул.Центральной в деревне Мартюхово
0275
В Витебске в многоэтажном доме горела квартира
В Витебске по проспекту Строителей на пятом этаже девятиэтажного
0554
Погрузчик «Амкодор 527» загорелся в Глубокском районе
Машина-погрузчик «Амкодор 527» загорелась в Глубокском районе.
0348
Облачно с прояснениями: прогноз погоды на 30 сентября
30 сентября в Беларуси будет облачно с прояснениями.
0357
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)