Две жительницы Витебска лишились имущества из-за огня. Причина пожара в гаражном кооперативе устанавливается

Инцидент произошел поздним вечером 5 октября. Как только сотрудники МЧС РБ получили оперативный сигнал о ЧП, незамедлительно выехали на место пожара. В ГПК №7 Октябрьского района города Витебска полыхали два гаража, принадлежащие жительницам областного центра 1955 и 1984 годов рождения. В одном из них находилась «Мазда 626», которая сгорела до тла и восстановлению не подлежит. Люди, к счастью, не пострадали. Досталось и владельцам четырех гаражей, расположенных по соседству: обгорела кровля и часть автомобилей. Нанесенный ущерб еще предстоит подсчитать. По информации vitebsk.mchs.gov.by, по данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.