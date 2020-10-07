Сотрудники предприятия «Нафтан» из Витебской области взорвали Интернет своим видеообращением

Запись, размещенную на УouТube, посмотрели десятки тысяч человек

Портал TUT.BY опубликовал на популярном видеохостинге полутораминутный ролик, в котором свою позицию выражают работники крупного нефтеперерабатывающего предприятия ОАО «Нафтан», расположенного в Новополоцке Витебской области. Начальники отделов, операторы технологических установок, ведущие инженеры, аппаратчики, слесари по КИПиА и даже врач-стоматолог с юрисконсультом – всего 36 человек – заявили о том, что хотят «жить и работать в мирной, свободной, независимой и процветающей Беларуси».