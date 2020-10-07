Сын мэра Витебска отсидел 13 суток в ИВС в Жодино

Фото: TUT.by
Витебск
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Филипп Зарянкин — сын мэра Витебска Вадима Зарянкина — провел 13 суток в ИВС в Жодино. Молодой человек был наказан административным арестом за участие в марше против инаугурации Александра Лукашенко в Минске 23 сентября.

Сын мэра Витебска отсидел 13 суток в ИВС в Жодино
Фото: личная страница Филиппа Зарянкина в соцсети

Сын витебского мэра вышел из жодинского ИВС поздно вечером 6 октября. Он провел там 13 суток за участие в мирном протесте в столице. Эту информацию «Нашай Ніве» подтвердил сам Филипп.

В списке правозащитного центра «Вясна» Филипп Зарянкин значится в списке задержанных в Минске 23 сентября под номером 114. В тот день, по данным правозащитников, в столице и регионах задержали более 300 человек, пишет TUT.by.

Про Филиппа Зарянкина известно, что он учился в БГУ. Был индивидуальным предпринимателем, занимался размещением рекламы в средствах массовой информации. В 2018 году ИП было ликвидировано.

Его отец Вадим Зарянкин стал председателем Витебского горисполкома 3 февраля — в этот день его утвердили в должности депутаты горсовета. А 30 января назначение Зарянкина на должность согласовал президент. До этого Зарянкин возглавлял областной КГК.

Через две недели после выборов Вадим Зарянкин в интервью телеканалу «Витебск» рассказал о своем отношении к происходящему в стране и городе после президентских выборов:

— Общественно-политическую ситуацию мы меряем по своему самочувствию и самоощущению. Мы находимся в состоянии стресса. Притом — все, — считает витебский градоначальник. — Не только одна сторона: чиновники, власть. Но и молодые люди [протестующие], которые «волеизъявляются» и у которых накопилось много вопросов [к власти]. Это стресс, состояние катарсиса. Наверное, в итоге будет хорошо, потому что мы услышим друг друга. Много конструктивного, много полезного.

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Вадим Зарякин ИВС в Жодино Филипп Зарякин
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