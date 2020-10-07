Латвия и Эстония отзывают своих послов из Беларуси

Послы Латвии и Эстонии Эйнарс Семанис и Мерике Кокаев отозваны в Ригу и Таллинн соответственно, в ближайшие дни они прибудут в свои столицы для консультаций, сообщает TUT.BY со ссылкой на информированные источники в посольствах.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в среду подтвердил, что официальная Рига отзывает своего посла из белорусской столицы.

«В знак солидарности с коллегами из Европейского Союза Латвия отзывает посла Латвии из Беларуси для консультаций», — написал глава МИД балтийской республики в своем Twitter.

Напомним, ранее своих послов из Минска отозвали Литва, Польша и Германия.

Отозвать руководителей диппредставительств для консультаций и сократить число дипломатов в Беларуси МИД предложил Литве и Польше на прошлой неделе. Своих послов из этих стран Минск отозвал для консультаций 5 октября. Как отметили в МИД, это связано с «откровенно деструктивной деятельностью со стороны этих стран».

Сначала власти Литвы и Польши заявили, что не намерены выполнять данные условия, однако в понедельник стало известно, что Литва приняла решение отозвать посла. Пока договоренность о том, чтобы не сокращать штат посольства, не была достигнута.