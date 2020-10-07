Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Проводимая под вашим руководством внутренняя и внешняя политика, направленная на эффективное социально-экономическое развитие России, повышение ее авторитета и влияния в мире, пользуется широкой и несомненной поддержкой граждан», — заявил Лукашенко.

«Убежден, что отношения стратегического партнерства между Беларусью и Россией, в основе которых лежат многолетние традиции дружбы, солидарности и взаимной поддержки, будут и впредь эффективно развиваться», – говорится в поздравлении.