Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Путин Лукашенко
Президент
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Проводимая под вашим руководством внутренняя и внешняя политика, направленная на эффективное социально-экономическое развитие России, повышение ее авторитета и влияния в мире, пользуется широкой и несомненной поддержкой граждан», — заявил Лукашенко.

«Убежден, что отношения стратегического партнерства между Беларусью и Россией, в основе которых лежат многолетние традиции дружбы, солидарности и взаимной поддержки, будут и впредь эффективно развиваться», – говорится в поздравлении.

По его словам, подтверждением этого тезиса являются результаты региональных выборов 13 сентября.

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