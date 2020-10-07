Колесникова: поправки в Конституцию с властями обсуждаться не будут

Мария Колесникова
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Поправки в Конституцию с властями обсуждаться не будут, говорится в обращении члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой.

«Конституцию, которую три месяца назад предложил изменить Виктор Бабарико, мы, народ, не намерены обсуждать с режимом. Ее мы будем менять по правилам беларусов, а не по правилам авторитаризма. Своё отношение к любой конституции, власть уже показала», — отмечается в заявлении, которое распространил во вторник штаб экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико.

Кроме того, штаб распространил видеообращение, которое Колесникова записала до своего задержания.

«Мы не забыли о референдуме. Будет зарегистрирована инициативная группа с постановкой на общереспубликанское обсуждение вопроса о возврате Конституции 1994 года», —  приводит слова Колесниковой агенство «Интерфакс-Запад».

По ее словам, «это необходимо для разделения ветвей власти, ограничения сроков и полномочий президента и назначения выборов в новый парламент».

Она также подтвердила намерение регистрировать партию. «Партия появится, а референдум будет проведен», — заверила Колесникова.

Как сообщалось, нижняя палата белорусского парламента объявила о сборе со 2 по 25 октября предложений по внесению изменений в Конституцию республики.

Ранее президент Александр Лукашенко заявлял, что план конституционных изменений будет обсуждаться на предстоящем Всебелорусском народном собрании, вместе с общественно-политическими и экономическими вопросами. Ожидается, что пройдет это мероприятие в декабре 2020 или январе 2021 года.

Колесникова призвала продолжать выходить на улицы с протестами. Также призвала организовать экономический бойкот производителей, которые не поддерживают протестующих, бойкотировать государственные банки и забирать оттуда деньги.

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видеообращение Колесникова поправки в конституцию
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