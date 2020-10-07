В Новополоцке пьяная компания разбила памятную доску воинам-освободителям

«Милиционеры выяснили, что пятеро жителей Полоцкого района приехали в Новополоцк отдохнуть. Прогуливаясь в состоянии алкогольного опьянения по городу, решили помериться силой удара. В качестве цели выбрали памятную доску. Трое парней 17, 18 и 19 лет нанесли удары кулаками по портретам ветеранов и другим элементам экспозиции. После этого скрылись», — отметили в УВД облисполкома.