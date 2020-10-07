Священник, осужденный за сутенерство в Витебске, повторно осужден в России

В мире
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Священника, который был осужден на 5,5 года за сутенерство в Витебске, повторно осудили в России и отправили  в исправительную колонию общего режима. Ему предстоит отбыть срок в 1 год 11 месяцев 21 день.

О новом приговоре 6 октября сообщает прокуратура Ленинградской области. Отец Николай признан виновным в том, что поставил на путь распутства четверых гражданок Беларуси и перевез их через границу в Петербург. Сделал он это все по предварительному сговору. Киреева решением суда 30 сентября отправили в колонию почти на два года, пишет fontanka.ru.

Напомним, что Священника из Выборгской епархии задержали, арестовали и осудили в Витебске в 2017 году. Затем его разрешили забрать в Россию, где он и оказался в конце прошлого лета. Всеволожский районный суд приговор с обвинением в покушении на организацию проституции подтвердил, но позже Ленинградский областной суд с этим не согласился и все отменил. Жалобу в кассационную инстанцию подавала прокуратура.

Сам Киреев вину не признавал, а как оказался в Витебске в компании каких-то 30-летних девушек, вообще не помнит.

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