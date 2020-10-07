В Витебской области за последние 10 лет преступность среди несовершеннолетних снизилась более чем в 3 раза

Витебская область
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За последние 10 лет преступность среди несовершеннолетних в регионе снизилась практически в 3,5 раза. Такое заявление сделал старший помощник прокурора Витебской области Антон Волков, пишут «Витебские Вести».

Так если в 2010 году на Витебщине подростки совершили 587 криминальных преступлений, то в минувшем — лишь 177. При этом ранее ежегодно фиксировалось по несколько убийств, совершаемых подростками, сегодня это большая редкость. В 2020-м зарегистрировано 111 уголовно наказуемых деяний, совершенных ими. В основном — кражи и хулиганства.

Кроме того, не так давно в области росло число детей, погибших и травмированных от внешних причин. От этого погибали 25 – 35 детей в год. Сейчас обстановка меняется: в 2019-м не стало 15 детей, в нынешнем — 8. По словам Волкова, на порядок снизился уровень несовершеннолетних, пострадавших от преступлений. В 2020 году от тяжких и особо тяжких преступлений пострадало 14 детей (за аналогичный период 2019-го — 25). Они реже становятся жертвами преступлений против половой неприкосновенности.

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Витебская область преступность среди подростков
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