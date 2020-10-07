Облачно и до +21°С тепла ожидается в Беларуси 7 октября

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Погода
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Завтра, 7 октября, погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в более сухом воздухе. Лишь по восточной половине скажется влияние влажной воздушной массы. Там и пройдут грозовые дожди различной интенсивности. Ночью по Гомельской и Могилевской областям грозы и ливни. Влажность до 90 процентов. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться туман, ухудшающий видимость до полукилометра. Ветер южный, юго-восточный умеренный, сообщает Белгидромет.

Утром на столбиках термометров будет от +8ºC по западу до +12ºC в восточных регионах. Еще на пару градусов выше в столице – +14ºC. Правда, с учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов ниже. К середине дня температура повысится. Теплее всего по-прежнему в Минске – +19ºC. А самые холодные – восточные регионы, там не выше +15ºC.  К вечеру температура воздуха будет в пределах 13–15 градусов выше нуля.

В четверг Беларусь накроют активные атмосферные фронты, погода снова ухудшится. Повсеместно пройдут дожди. Днем местами ливни и грозы с порывистым ветром. Температура  ночью – в пределах +8ºC…+14ºC, днем – +12ºC…+18ºC. Но уже в пятницу к середине дня ситуация за окном улучшится. Небольшие дожди сохранятся лишь по востоку страны.

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