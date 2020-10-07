В Беларуси заявили о начале второй волны коронавируса

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Коронавирус
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Минздрав Беларуси заявил о начале второй волны COVID-19. Соответствующее заявление сделал начальник главного управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Беларуси Александр Пацеев, сообщает «Беларусь 1″.

«В настоящий момент наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. Из этого можно сделать вывод, что вторая волна COVID-19 уже наступила», — отметил чиновник.

По словам Пацеева, система здравоохранения готова к борьбе с распространением коронавируса. В больницах по всей стране фиксируется достаточное количество коек для заболевших с COVID-19. Кроме того, медучреждения и медработники имеют необходимое оборудование для оказания помощи таким пациентам.

Согласно информации Министерства здравоохранения Республики Беларусь, с начала пандемии в стране было подтверждено 81 090 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 868 человека.

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беларусь вторая волна коронавирус
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