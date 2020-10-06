Тихановская встретилась с Меркель и подарила ей бело-красно-белый зонтик

Фото: vesti.ru
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Бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская  встретилась с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и заявила, что оппозиция ожидает финансовую поддержку, помощь независимым СМИ и гражданским организациям для преодоления политического кризиса в стране. Об этом сообщает Telegram-канал лидера белорусской оппозиции.

Тихановская выразила уверенность в необходимости остановить насилие и освободить политзаключенных в Беларуси. Она подчеркнула, что протесты в стране — это не борьба против России или ЕС, а следствие политического кризиса в стране. По ее мнению, главная цель оппозиции — добиться проведения новых президентских выборов.

Во время встречи Тихановская подарила Меркель бело-красно-белый зонтик и книгу Владимира Орлова «Краiна Беларусь» в немецком переводе, пишет lenta.ru.

Ранее Тихановская начала формировать «теневое правительство». По ее словам, она продолжает объединение всех демократических сил для преодоления политического кризиса в стране и проведения новых президентских выборов.

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