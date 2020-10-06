Гайдукевич: «Зачем давать 15 суток Левченко? Чиновники хотят, чтобы все были одного мнения? Зачем?»

Фото: BBC
Политика
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Лидер Либерально-демократической партии Беларуси, бывший кандидат в кандидаты в президенты Беларуси, снявший свою кандидатуру и ставший доверенным лицом Александра Лукашенко на выборах, депутат Олег Гайдукевич выразил недоумение от назначения 15 суток административного ареста Елене Левченко, а также иного преследования «инакомыслящих» в стране.

«Мне не нравится, как у нас сейчас принимаются некоторые решения. Чиновники хотят, чтобы все были одного мнения? Зачем? Это же плохо и недальновидно», — отметил он.

«Зачем увольнять актрису Зою Белохвостик? У нее другое мнение – и что? Она плохо играет? Она предала театр?

Зачем увольнять директора кардиологического центра Александра Мрочека, разве он провалил работу?

Расскажите, зачем жесткие меры в Гродненском театре? Актеры – это творческие люди, они не армия, не МВД, зачем такой подход?

Зачем давать 15 суток баскетболистке Елене Левченко? Где индивидуальный подход? Она не бегала с камнем. Где вдумчивая работа с людьми? Самое ценное, что есть в Беларуси – это люди. И они должны чувствовать это! Проснитесь, чиновники, мыслите как государственники!

Поэтому Евгений Крыжановский остается в партии и, если его когда-нибудь исключат, то не за высказанное эмоционально мнение в дни, когда вся страна стоит на ушах», – написал Гайдукевич на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, что сегодня также стало известно, что лучшую спортсменку Беларуси-2019 по фристайлу Александру Романовскую  уволили «за прогулы». Между тем Александра Романовская критиковала власти за несправедливые президентские выборы и насилие над мирными демонстрантами. Она также заявляла о давлении на спортсменов и присоединилась к Свободному объединению спортсменов Беларуси, которое требует честных выборов и призывает спортивных чиновников страны прекратить давление.

 

 

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