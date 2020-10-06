Лучшую спортсменку Беларуси-2019 по фристайлу уволили «за прогулы» 

«Сегодня на собрании нам сообщили, что Саша Романовская уволена за прогулы из национальной команды. Ее поставили в известность вчера вечером», – сказал он.

По его словам, национальная команда относится к Министерству спорта и туризма Беларуси, но ведомство делегировало полномочия по руководству национальной командой Республиканскому центру Олимпийской подготовки (РЦОП). Приказ об увольнении подписал новый директор центра.

Николай Козеко пояснил, что Романовская проходит реабилитацию после травмы.

«Официально Александру Романовскую уволили за прогулы. Но на самом деле у Саши была форс-мажорная ситуация – ее отец перенес инсульт, некому было возить его в больницу. Этим занималась Александра. Она звонила, объясняла, но никто в РЦОП не обратил на это внимания. Приказ вступит в силу 16 октября. Решение ангажированное. Мы, конечно, будем его оспаривать», – заявил он.

Главный тренер подчеркнул, что Александра Романовская продолжит тренироваться. По его словам, никто не может убрать ее из состава команды, но спортсменку лишат зарплаты.

Александра Романовская критиковала власти за несправедливые президентские выборы и насилие над мирными демонстрантами. Она также заявляла о давлении на спортсменов и присоединилась к Свободному объединению спортсменов Беларуси, которое требует честных выборов и призывает спортивных чиновников страны прекратить давление.

«Понимаю, что при нынешних обстоятельствах, если в стране ничего не изменится, то моей спортивной карьере, скорее всего, придет конец, – говорила она. – За меня очень переживают близкие, они говорят, что спорт вне политики. Но происходящее в Беларуси для меня даже не политика. Это борьба добра со злом. И в данной ситуации я обязана встать на сторону добра».

Ранее Международный олимпийский комитет заявил, что будет реагировать, если из белорусских сборных начнут исключать спортсменов за их политические убеждения.