Тихановская: Лукашенко избежит суда в случае добровольного ухода

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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская полагает, что жители страны не станут настаивать на привлечении Александра Лукашенко к уголовной ответственности в случае его добровольного ухода с поста президента.

«На этот счет есть разные мнения. Многие хотят, чтобы его судили. Но я думаю, что большинство просто дадут ему уйти, если он оставит нас в покое. Я считаю, вопрос требует диалога», — сказала Тихановская журналистам в Берлине во вторник.

При этом она подчеркнула, что лично вряд ли сможет простить Лукашенко.

«У меня два взгляда на это: как личности и как национального лидера. Я не могу простить его как личность. Однако, как национальный лидер, я должна принять решение, которое повлияет на историю страны», — сказала Тихановская.

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