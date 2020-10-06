Тихановская: Лукашенко избежит суда в случае добровольного ухода

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская полагает, что жители страны не станут настаивать на привлечении Александра Лукашенко к уголовной ответственности в случае его добровольного ухода с поста президента.

«На этот счет есть разные мнения. Многие хотят, чтобы его судили. Но я думаю, что большинство просто дадут ему уйти, если он оставит нас в покое. Я считаю, вопрос требует диалога», — сказала Тихановская журналистам в Берлине во вторник.

При этом она подчеркнула, что лично вряд ли сможет простить Лукашенко.