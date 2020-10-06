В Витебской области выявили необоснованное завышение цен на продукты

Комитет государственного контроля Витебской области провел проверку цен на продукты в магазинах Толочина и Орши. Проверка показала, нарушение законодательства при формировании цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости.

Так, в УП «Толочинский Элеватор-Агро» формирование стоимости детского питания осуществлялось с применением торговой надбавки 25%, что является нарушением законодательства.

В оршанском магазине одного из частных торговых унитарных предприятий были увеличены розничные цены на подсолнечное масло, мясо кур и цыплят-бройлеров.

Инспекторы приняли меры по приведению цен в соответствие с законодательством.