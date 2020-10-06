В Художественной галерее Полоцка запустили новый познавательно-образовательный проект «Красная Книга»

Фото: gallery.polotsk.museum.by
Образование
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В Художественной галерее Полоцка запустили новый познавательно-образовательный проект «Красная Книга». В рамках проекта уже прошли два занятия, где участники проекта начали осваивать мастерство художника-гравера. Школьники выбрали для себя по одному животному, которое занесено в Красную книгу Беларуси, и приступили к созданию печатной формы.

По словам сотрудников музея, ни для кого не секрет, что Полоцк не только один из древнейших городов Беларуси, но и город, в котором родился первый белорусский книгопечатник Франциск Скорина, поэтому очень важно популяризовать деятельность великого земляка, принесшего славу Беларуси и городу Полоцку, и возродить интерес к графическому наследию белорусского первопечатника. И очень радует, что дело Франциска Скорины живет и продолжает работать в граверной мастерской Художественной галереи.

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образовательный проект Художественная галерея Полоцка
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