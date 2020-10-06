Спортсмены Витебской области завоевали 15 медалей на чемпионате Беларуси по летнему биатлону

Фото: Витебские вести
Спорт
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В конце сентября в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» завершился чемпионат Беларуси по летнему биатлону. Спортсмены Витебской области показали себя с лучшей стороны, завоевав 15 медалей. Молодая команда по итогам первенства уверенно завоевала первое место. По две золотые медали завоевали Александр Кошин и Юлия Ковалевская.

По словам начальника отдела управления спорта и туризма облисполкома Александра Журавского, на первенстве Витебская область подтвердила свой статус кузницы биатлонного резерва, а грамотная работа тренерского штаба принесла свои плоды.

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