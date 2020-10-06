Житель Витебской области пропал на Смоленщине

33-летнего Виталия Махоня из города Городок Витебской области ищут в Смоленской области

Местонахождение Виталия Махоня не известно с 16 сентября.

Добровольцы поисково-спасательного отряда «Сальвар» опубликовали ориентировку мужчины. Отмечается, что Виталия может находиться на территории Смоленской области, и просят делать репосты. Из особых примет называют шрам на затылке, а еще мужчина сильно сутулится.