Житель Витебской области пропал на Смоленщине

Происшествия
Опубликовано
33-летнего Виталия Махоня из города Городок Витебской области ищут в Смоленской области
Местонахождение Виталия Махоня не известно с 16 сентября.
Добровольцы поисково-спасательного отряда «Сальвар» опубликовали ориентировку мужчины. Отмечается, что Виталия может находиться на территории Смоленской области, и просят делать репосты. Из особых примет называют шрам на затылке, а еще мужчина сильно сутулится.

Основные приметы в ориентировке ниже.

Фото: ПСО "Сальвар".

Фото: ПСО «Сальвар».

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