ЕС настаивает на диалоге властей и оппозиции в Беларуси

«Прежде всего, мы должны положить конец репрессиям и насилию по отношению к оппозиции и населению страны», — сказал Мишель, выступая в Европарламенте.
По его словам, ЕС хочет, чтобы «белорусский народ сам определял свое будущее без вмешательства извне. Это означает инклюзивный диалог на национальном уровне диалог, которому может способствовать ОБСЕ», — заявил глава Евросовета.
Он подчеркнул, что «те, кто виновен в нарушениях, должны понести ответственность».
«Совет принял решение ввести санкции с немедленным вступлением в силу», — сказал Мишель.
Он напомнил, что эта позиция по Беларуси согласована Европейским советом на заседании 1 октября.
Напомним, что 2 октября Евросоюз ввел санкций против Минска и опубликовал «черный список», куда вошли около 40 представителей белорусских властей. Президент Беларуси Александр Лукашенко в него не попал. Минск принял ответные меры в отношении ЕС.
В ответ на санкции белорусский МИД заявил, что отзывает своих послов в Минск «для консультаций». Варшаве и Вильнюсу в Беларуси посоветовали сделать то же самое и предложили до 9 октября сократить свое дипломатическое присутствие в республике.