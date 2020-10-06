ЕС настаивает на диалоге властей и оппозиции в Беларуси

Европейский союз добивается от белорусских властей прекращения репрессий против населения и наказания виновных в них, а также начала диалога с оппозицией при возможном содействии со стороны ОБСЕ, заявил глава Евросовета Шарль Мишель, комментируя решения саммита ЕС.

«Прежде всего, мы должны положить конец репрессиям и насилию по отношению к оппозиции и населению страны», — сказал Мишель, выступая в Европарламенте.

По его словам, ЕС хочет, чтобы «белорусский народ сам определял свое будущее без вмешательства извне. Это означает инклюзивный диалог на национальном уровне диалог, которому может способствовать ОБСЕ», — заявил глава Евросовета.

Он подчеркнул, что «те, кто виновен в нарушениях, должны понести ответственность».

«Совет принял решение ввести санкции с немедленным вступлением в силу», — сказал Мишель.

Он напомнил, что эта позиция по Беларуси согласована Европейским советом на заседании 1 октября.

Напомним, что 2 октября Евросоюз ввел санкций против Минска и опубликовал «черный список», куда вошли около 40 представителей белорусских властей. Президент Беларуси Александр Лукашенко в него не попал. Минск принял ответные меры в отношении ЕС.

В ответ на санкции белорусский МИД заявил, что отзывает своих послов в Минск «для консультаций». Варшаве и Вильнюсу в Беларуси посоветовали сделать то же самое и предложили до 9 октября сократить свое дипломатическое присутствие в республике.