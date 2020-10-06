Лукашенко пригрозил отказаться от картона из Польши и Германии

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил наладить в следующем году собственное производство картона, чтобы уйти от его экспорта из Польши и Германии.

«Давайте сделаем тот же картон и не будем завозить картон из Польши, Германии, отдавая туда целлюлозу или еще что-то, а оттуда везти готовый картон. И это надо делать немедленно. Надо поставить машину, производить картон и делать упаковку», — заявил Лукашенко.

По словам президента, основные работы в этом направлении должны быть проведены в следующем году.

«Чего бы нам это ни стоило», —  приводит слова главы государства агенство «Интерфакс-Запад».

Президент уточнил, что в Беларуси уже научились делать своего рода «полуфабрикат»: бумагу и целлюлозу. И картон — это следующий шаг.

Лукашенко напомнил также о реализации проблемных инвестиционных проектов в сфере деревообработки. Они рассматривались на совещании в конце 2019 года: это заводы по производству бумаги-основы в Шклове, мелованного и немелованного картона в Добруше и сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске. Тогда были приняты решения по их реализации и срокам завершения.

«Не дай бог, кто-то эти сроки сорвет. Причины и объяснения не принимаются», — предупредил он.

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