Зеленский: в Хабаровске и в Беларуси люди устали от проводимой политики и хотят перемен

В Хабаровске и в Беларуси люди устали от проводимой политики и хотят перемен. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

«То, что происходит сегодня в Хабаровске — это очень понятная позиция людей, которые выходят. У них есть свое мнение. И самое главное, что на них нельзя влиять только с помощью той информационной политики Российской Федерации, нельзя промывать мозги. Понятно, что в любой момент будет общественный взрыв. То же мы видим сегодня в Белоруссии. Люди устали от такой политики. А когда люди устали, это в любом случае говорит о — я не знаю, это слабость того или иного организма, но это точно является проблемой для организма», — сказал он в интервью изданию Politico Europe.

При этом он не стал прогнозировать, может ли в России быть то же, что сейчас происходит в Беларуси.