За разглашение личных данных жительница Новополоцка Витебской области может сесть в тюрьму

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Витебская область
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23-летняя девушка хотела помочь знакомому и нарушила закон.

Безусловно, сотрудники сотовых компаний владеют поистине серьезной информацией о своих абонентах. Знают, персональные данные, кто, кому, когда и в какое время звонил или писал, могут сделать подробный отчет о входящих и исходящих операциях. Например, при раскрытии преступлений такие сведения чрезвычайно важны. Но строго запрещены для использования в личных целях, как это произошло в Новополоцке весной нынешнего года.

О ситуации поведали в УСК Витебской области. Оказалось, что одна из сотрудниц оператора сотовой связи по неясным причинам согласилась помочь своему знакомому, который просил предоставить информацию, включая детализацию звонков, об одном из абонентов, пользующихся услугами компании, где и работала девушка. 15 мая 2020 года она дождалась, когда коллега отлучится от рабочего компьютера, воспользовалась чужой учетной записью и добыла из базы данных необходимые сведения. Позже передала их своему знакомому. Об этих обстоятельствах следователи узнали, раскрывая совершенно другое уголовное дело. Теперь подозреваемой в нарушении части 2 статьи 349 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Несанкционированный доступ к компьютерной информации») грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.

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