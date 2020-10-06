Польша вслед за Литвой отзывает своего посла из Беларуси

Послы ряда стран Европейского союза в Беларуси отзываются на консультации, сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на своей странице в Twitter.

«По согласованию с EEAS (Европейской службой внешних связей) и странами-членами ЕС мы приняли совместное решение об отзыве для консультаций некоторых послов, аккредитованных в Беларуси», – указано в сообщении.

Ранее об отзыве посла из Беларуси объявила Литва.

Напомним, что 2 октября Евросоюз ввел санкций против Минска и опубликовал «черный список», куда вошли около 40 представителей белорусских властей. Президент Беларуси Александр Лукашенко в него не попал. Минск принял ответные меры в отношении ЕС.

В ответ на санкции белорусский МИД заявил, что отзывает своих послов в Минск «для консультаций». Варшаве и Вильнюсу в Беларуси посоветовали сделать то же самое и предложили до 9 октября сократить свое дипломатическое присутствие в республике.